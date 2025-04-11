Bartın’ın Ulus ilçesinde okullara bir gün ara verildi

Sabah saatlerinde başlayan ve aralıklar devam eden kar yağışı nedeniyle Bartın-Karabük karayolu ulaşıma kapandı. Abdipaşa beldesi mevkiinde tüm araçları durduran ekipler, Karabük istikametine geçiş vermiyor. Bartın'dan Karabük tarafına verilen ulaşımın, Ahmetusta Geçidi mevkiinde kar nedeniyle yolda kalan ve devrilen araçlar nedeniyle ulaşımın verilemediği öğrenildi.

Bartın'ın Ulus ilçesinde ise etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ata verildi. Ulus Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, İlçe Hıfzısıhha kurulunun aldığı kararla taşımalı eğitim yapan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarının tüm kademelerinde ve özel eğitim kursları, özel eğitim ve rehabilite merkezlerinin bir gün süreyle tatil edildiği duyuruldu.

BARTIN VALİLİĞİ UYARDI!

Öte yandan akşam saatlerinde başlayacak ve saatte hızı 60 km bulacak fırtına nedeniyle uyarıda bulundu. Ayrıca meteorolojik verilere göre 12 Nisan 2025 günü sabah erken saatlerde başlayacak ve gün boyu devam edecek olan kıyı kesimler de yoğun yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde ise kar yağışı (5 ila 20) nedeniyle sel, su baskını, don olayı, kuvvetli rüzgar, tipi ve heyelan ile ulaşımda aksamalara gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunmasını duyurdu.