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Giriş Tarihi: 15.2.2023 17:42 Son Güncelleme: 15.2.2023 17:53

Bartınlı hayırseverden 18 adet seyyar tuvalet bağışı

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremde tek yürek olan Türk halkı ellerinden geldiği kadar bağış yapmaya devam ediyor. Deprem bölgesine bağış yapan iller arasında yer alan Bartın ilinde hayırseverler imkanları doğrultusunda destek oluyorlar.

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Bartınlı hayırseverden 18 adet seyyar tuvalet bağışı

Deprem bölgesinde kurulan barınma yerlerinde en büyük ihtiyaçlardan biri olan seyyar tuvalet ihtiyaçları da yine bazı hayırseverler tarafından gideriliyor. Hayırsever bir iş insanının malzeme desteği ile alınan malzemelerle Kumluca halkı imece usulü ile yapılan 18 adet seyyar tuvaletler Bartın Valiliğine teslim edildi. Lavabosu, çeşmesi, sıvı sabunluk, tuvalet kağıdı askısı, kağıt havlu askısı ve klozeti ile kadın ve erkek olarak ayrı ayrı yapılan tuvaletler Barın Valiliği koordinesinde TIR lara yüklenerek deprem bölgesine gönderildi.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan Bartın Valiliği sosyal medya hesabından seyyar tuvalet yapılmasında emeği geçen Kumluca halkına ve hayırsever iş insanına teşekkür etti.

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Bartınlı hayırseverden 18 adet seyyar tuvalet bağışı
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