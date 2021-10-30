Baş Ağrısı İçin Okunacak Dua Nedir? - Baş Ağrısının Geçmesi Ve Baş Ağrısında Okunması Gereken Dualar

İnsan hayatını en olumsuz etkileyen rahatsızlıklardan birisi de uzun süre geçmeyen baş ağrılarıdır. Birçok kişide çok sık görülen baş ağrılarının genellikle altında yatan önemli bir neden bulunmamaktadır. Uzun süre aç kalmak, gürültü vb. nedenlerle başlayan ağrılar karşısında baş ağrısı için okunacak dualar ile şifa bulmak isteyenler bu noktada tavsiye edilen duaları araştırmaktadır. Baş ağrısının geçmesi için okunması tavsiye edilen birçok dua ve sure bulunur. Baş ağrısı için okunacak dualar ve surelere haberimizde yer verdik. İşte baş ağrısı için okunacak dua ve sureler…

BAŞ AĞRISI İÇİN OKUNACAK DUALAR

Baş ağrıları en sık karşılaşılan rahatsızlıklardan birisidir. Çeşitli nedenlerden dolayı meydana gelen ve genellikle geçici olsa da uzun süre devam eden baş ağrısı insan hayatını da çok olumsuz yönde etkilemektedir. Ağrı kesicileri bu noktada baş ağrısına karşı ilk yöntem olsa da birçok kişi baş ağrısının geçmesi için dua ederek de şifa arar. Baş ağrısı için okunacak dua da bu konuda akıllara gelir.

Baş ağrısı için okunacak dualar ve sureler şöyle;

BAŞ AĞRISI İÇİN OKUNMASI TAVSİYE EDİLEN DUALAR

Bismillahil kebir. Neûzü billahil azîmi min şerri ırkın na'âr. Ve min şerri harrin nâr.

Büyük Allah'ın adıyla. Kanı kesilmeyen damarın şerri ve ateşin sıcaklığının şerrinden yüce Allah'a sığınırız. (Tirmizi, Tıb, 26

BAŞ AĞRISI İÇİN OKUNACAK DUA - 2

Hz. Âişe'den (r.a.) şöyle rivayet edilmiştir: "Hz. Peygamber (s.a.s.), hasta olan akrabalarının üzerine okuyarak sağ eliyle onları sıvazlar ve şöyle derdi:

Ezhibil-be'se rabben'nasi eşfi ve enteş'şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame.

Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifâ ver, çünkü şifâ verici sensin. Senin vereceğin şifâdan başka şifâ yoktur. Öyle şifâ ver ki hiç bir hastalık bırakmasın" (Buhârî, Merdâ, 20; Müslim, Selâm, 46; Ebû Dâvud, Tıbb, 18, 19)

BAŞ AĞRISI İÇİN OKUNACAK DUA - 3

Bismillahi turbetu ardina ve rîkatu ba'dina yüşfe sakimuna bi-izni rabbina.

Allah'ın adıyla duâya başlarım. Bizim yerimizin toprağı ve birimizin tükürüğü vesilesiyle Allah'ın izniyle hastamız şifâ bulur" (Buhârî, Tıbb, 38; Müslim, Selâm, 54; Ebû Dâvud, Tıbb, 19)