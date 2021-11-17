Haberler Yaşam Haberleri Başak Cengiz ismi mezun olduğu fakültede yaşatılacak
Giriş Tarihi: 17.11.2021 21:13

Başak Cengiz ismi mezun olduğu fakültede yaşatılacak

ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
Başak Cengiz ismi mezun olduğu fakültede yaşatılacak

İstanbul'da Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla saldırı sonucu yaşamını yitiren 28 Başak Cengiz'in ismi 2018 yılında mezun olduğu Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde yaşatılacak. Fakültenin adı Karabük Üniversitesi Senatosu'nun aldığı karar sonucu "Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi" olması için Yüksek Öğretim Kurulu'na başvuruldu.

9 Kasım günü İstanbul Finans Merkezi'ndeki bir proje için iki aylığına İstanbul'a gelen 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz, mesaisinin ardından otele yürüdüğü sırada Barbaros Mahallesi Karanfil Sokak'ta yürüdüğü sırada Can Göktuğ Boz'un (28) samuray kılıçlı saldırısına uğrayarak yaşamını yitirmişti.

Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden 2018 yılında mezun olan Başak Cengiz isminin yaşatılması için Karabük Üniversitesi Senatosu aldığı kararı Yüksek Öğretim Kurulu'na başvurdu.

Rektör Prof. Dr Refik Polat "Tüm Türkiye'yi sarsan öğrencimiz Başak Cengiz'in ölümü biz Karabük Üniversitesi ailesini de derinden üzmüştür. Konuyla ilgili Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nin isminin "Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi" olarak değiştirilmesi hususunda gerekli girişimleri yaparak Üniversite Senatosunda aldığımız isim değişikliği kararını Yükseköğretim Kurulu'na arz ettik. Merhum öğrencimiz Başak Cengiz'in isminin mezun olduğu Fakültede yaşatılması bizi onurlandıracak, acımızı bir nebze olsun hafifletecektir. Bu tür olayların son bulması temennisiyle kıymetli öğrencimiz Başak Cengiz'in ailesine tekrar başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Düzce'de peş peşe depremler! İstanbul ve çevresinde de hissedildi
A Milli Takım’ın Dünya Kupası umutları devam ediyor! Milliler, play-off biletini kaptı! İşte muhtemel rakipler
Karadağ-Türkiye maçı sonrası flaş Stefan Kuntz ve Burak Yılmaz sözleri!
Son Dakika Haberi | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Akşener, Kılıçdaroğlu, Türkkan ve TÜSİAD tepkisi: Hayatınız yalan!
İstanbul'a DEVRİM gibi yeni imar planı: Evler 5 katlı olacak
Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması
SON DAKİKA! Başak Cengiz'i öldüren samuray kılıçlı saldırganın annesinden açıklama: İstifa ediyorum
Hem küfürbaz hem dolandırıcı! Türkkan'ın Korkmaz Yiğit'i dolandırdığı ortaya çıktı!
Başkan Erdoğan'dan son dakika asgari ücret ve faiz açıklaması
Dünya Kupası yolunda grubun kaderini değiştiren maç! Ronaldo'nun verilmeyen golü sonrası...
ARKADAŞINA GÖNDER
Başak Cengiz ismi mezun olduğu fakültede yaşatılacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA