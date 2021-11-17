Başak Cengiz ismi mezun olduğu fakültede yaşatılacak

9 Kasım günü İstanbul Finans Merkezi'ndeki bir proje için iki aylığına İstanbul'a gelen 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz, mesaisinin ardından otele yürüdüğü sırada Barbaros Mahallesi Karanfil Sokak'ta yürüdüğü sırada Can Göktuğ Boz'un (28) samuray kılıçlı saldırısına uğrayarak yaşamını yitirmişti.

Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden 2018 yılında mezun olan Başak Cengiz isminin yaşatılması için Karabük Üniversitesi Senatosu aldığı kararı Yüksek Öğretim Kurulu'na başvurdu.

Rektör Prof. Dr Refik Polat "Tüm Türkiye'yi sarsan öğrencimiz Başak Cengiz'in ölümü biz Karabük Üniversitesi ailesini de derinden üzmüştür. Konuyla ilgili Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nin isminin "Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi" olarak değiştirilmesi hususunda gerekli girişimleri yaparak Üniversite Senatosunda aldığımız isim değişikliği kararını Yükseköğretim Kurulu'na arz ettik. Merhum öğrencimiz Başak Cengiz'in isminin mezun olduğu Fakültede yaşatılması bizi onurlandıracak, acımızı bir nebze olsun hafifletecektir. Bu tür olayların son bulması temennisiyle kıymetli öğrencimiz Başak Cengiz'in ailesine tekrar başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.