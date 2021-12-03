Başak Cengiz’in adını yeğeni yaşatacak

KARDEŞİNİNN ADINI YAŞATACAK

Tüm bu yaşananlar ardından Başak Cengiz'in ağabeyi Fatih Cengiz ve eşi Selfinaz Cengiz, kardeşlerinin hatırasını yaşatmak üzere harekete geçti. Avukat Mustafa Tırtır aracılığıyla Ankara Asliye Hukuk Mahkemesine başvurarak, 5 yaşındaki kızının adının yanına Başak eklenmesini talep etti. Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, vahşice katledilen Cengiz'in yaşadığı trajik olayın tüm aile fertlerini derinden etkilediği anlatıldı. Ağabey Fatih Cengiz'in kardeşi Başak Cengiz'in adının kızının adına eklenmesiyle Hiranur ve tüm aile için bir nebze olsun manevi huzur sağlayacağı kaydedildi.