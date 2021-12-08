Başak Cengiz’in ismi yeğeninde hayat buldu! Mahkeme o talebi kabul etti





"HİRANUR DA HALASININ ADINI İSTİYOR"

Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davada Başak Cengiz'in ablası Zennure Türk, tanık olarak dinlendi. Abla Zennure Türk, "Bir süre önce öldürülen Başak Cengiz öz kardeşimdir. Acımız büyüktür. Davacı erkek kardeşim ve yengem, küçük çocukları olan yeğenime vefat eden kardeşimin ismini vermek ve bu suretle anısını yaşatmak istiyorlar. Yeğenimle de konuştum. Kendisi ismine, halasının isminin eklenmesi ihtimali sebebiyle çok mutlu oldu. Onlar için vefat eden Başak'ın anısının yaşatılması önemlidir" dedi.