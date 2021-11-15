Haberler Yaşam Haberleri Başak Cengiz'in öldürüldüğü yer karanfil ile donatıldı
Giriş Tarihi: 15.11.2021 12:27 Son Güncelleme: 15.11.2021 12:29

Başak Cengiz'in öldürüldüğü yer karanfil ile donatıldı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Başak Cengiz’in öldürüldüğü yer karanfil ile donatıldı

İstanbul Ataşehir'de samuray kılıcıyla Can Göktürk Boz tarafından canice öldürülen Başak Cengiz’in katledildiği noktaya karanfil bırakıldı. Yoldan geçerken canice işlenen cinayetin bulunduğu kaldırımdan yürümek zorunda kalan kadınlar, bu vahşi cinayet bizimde başımıza gelebilirdi diyerek büyük endişe yaşadıklarını söylediler. Kaldırımdan geçen iş kadını Duygu Balaban, “Ben de hemen hemen her gün bu yoldan geçiyorum. Benimde başıma gelebilirdi diyerek büyük endişe ve korku yaşıyorum” dedi.

Ataşehir Barbaros Mahallesi Karanfil Sokak üzerinde kaldırımda yürüdüğü sırarada siteden elinde samuray kılıcı ile çıkan Can Göktuğ Boz tarafından vahşice öldürülen 28 yaşındaki Başak Cengiz için cinayetin işlendiği sokakta bir araya gelen çeşitli STK'lar saldırgan Can Göktuğ Boz'un gerekli cezayı alması için eylem düzenledi.

Karanfil Sokak'ta toplanan yüzlerce kişi, ellerinde öldürülen genç kadının posteri ile taşıdıkları çeşitli pankart ve dövizlerle Başak Cengiz'in katiline ve kadına yönelik şiddete tepki gösterdi. Cinayetin işlendiği sokakta oturan mahalle sakinlerinin de destek gösterdiği eylemde, çeşitli STK'lar ve vatandaşlar kadın cinayetlerinin bir daha yaşanmaması adına sloganlar eşliğinde tepkilerini dile getirdi.

"KADINI YOK SAYMAYIN"

Cinayetin işlendiği kaldırımdan geçerken bizimde başımıza gelebilirdi diyerek endişe duyan iş kadını Duygu Balaban, "Ben de bu mahallede şirket sahibiyim. Ve ben de aynı kaldırımdan defalarca yürüdüm geçtim. Bu hepimizin acısıdır. Bir kadının sokakta böyle bir cinayete kurban gitmesi canice katledilmesi biz kadınları dehşete düşürmüştür. Akli dengesi yerinde olmayan insanların toplum içerisinde bulunması bu tip felaketlere neden olmaktadır. Hiçbir kadın güçsüz diye bu şekilde katledilmeyi hak etmiyor. Bu tip cinayetlere son verilip tedbirlerin alınması gerekir. Böyle akli dengesi yerinde olmayan insanların toplum içerisine salınmasına da son verilsin. Benim işyerim olay yerine çok yakın ben de bu kaldırımdan geçiyorum. O genç kızımızın başına gelen bizim de başımıza gelebilirdi düşüncesi bizi oldukça tedirgin ediyor. Artık bu tip olayların yaşanmasını istemiyoruz. Kadın cinayetlerine son verilmesi ve toplum arasında korku yaşamadan hayatımızı sürdürmek istiyoruz." dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'de yeni taciz skandalı: Seni ben işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum!
MasterChef’te kim elendi? 14 Kasım 2021 MasterChef’te kim gitti? Kritik eleme gecesinde şok detay
Son dakika: Karadağ'ın hocası Miodrag Radulovic'ten olay sözler! "Lider olsunlar! Türkiye'ye karşı..."
AK Parti'de gündem asgari ücret zammı | A takımı toplanıyor
Hülya Avşar'ın yıllar sonraki itirafına Tanju Çolak kayıtsız kalmadı! Tanju Çolak: Hoşuma gitmedi desem yalan olur!
Son dakika haberi | Emeklilik için büyük avantaj: İşte emekli maaşını yükseltecek en kolay çözüm
MasterChef kim elendi, hangi yarışmacı gitti? 14 Kasım Pazar Dün akşam MasterChef’ten kim elendi, kim veda etti?
Ocak ayı en düşük ve en yüksek Memur ve emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Emekli memur zammı için milyonların geri sayımı başladı!
Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı başvuruları ve branş dağılımı: Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak ve başvuru şartları neler?
SON DAKİKA: Lionel Messi’den sonra Paris Saint-Germain'de barınamadı! Yıldız oyuncu ipleri kopardı, ilginç ayrılık sebebi...
ARKADAŞINA GÖNDER
Başak Cengiz'in öldürüldüğü yer karanfil ile donatıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA