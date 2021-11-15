Başak Cengiz’in öldürüldüğü yer karanfil ile donatıldı

Ataşehir Barbaros Mahallesi Karanfil Sokak üzerinde kaldırımda yürüdüğü sırarada siteden elinde samuray kılıcı ile çıkan Can Göktuğ Boz tarafından vahşice öldürülen 28 yaşındaki Başak Cengiz için cinayetin işlendiği sokakta bir araya gelen çeşitli STK'lar saldırgan Can Göktuğ Boz'un gerekli cezayı alması için eylem düzenledi.

Karanfil Sokak'ta toplanan yüzlerce kişi, ellerinde öldürülen genç kadının posteri ile taşıdıkları çeşitli pankart ve dövizlerle Başak Cengiz'in katiline ve kadına yönelik şiddete tepki gösterdi. Cinayetin işlendiği sokakta oturan mahalle sakinlerinin de destek gösterdiği eylemde, çeşitli STK'lar ve vatandaşlar kadın cinayetlerinin bir daha yaşanmaması adına sloganlar eşliğinde tepkilerini dile getirdi.

"KADINI YOK SAYMAYIN"

Cinayetin işlendiği kaldırımdan geçerken bizimde başımıza gelebilirdi diyerek endişe duyan iş kadını Duygu Balaban, "Ben de bu mahallede şirket sahibiyim. Ve ben de aynı kaldırımdan defalarca yürüdüm geçtim. Bu hepimizin acısıdır. Bir kadının sokakta böyle bir cinayete kurban gitmesi canice katledilmesi biz kadınları dehşete düşürmüştür. Akli dengesi yerinde olmayan insanların toplum içerisinde bulunması bu tip felaketlere neden olmaktadır. Hiçbir kadın güçsüz diye bu şekilde katledilmeyi hak etmiyor. Bu tip cinayetlere son verilip tedbirlerin alınması gerekir. Böyle akli dengesi yerinde olmayan insanların toplum içerisine salınmasına da son verilsin. Benim işyerim olay yerine çok yakın ben de bu kaldırımdan geçiyorum. O genç kızımızın başına gelen bizim de başımıza gelebilirdi düşüncesi bizi oldukça tedirgin ediyor. Artık bu tip olayların yaşanmasını istemiyoruz. Kadın cinayetlerine son verilmesi ve toplum arasında korku yaşamadan hayatımızı sürdürmek istiyoruz." dedi.