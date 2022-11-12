Başakşehir Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Spor Toto Süper Lig Başakşehir Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak olan Başakşehir GS maçı öncesi taraftarlar Başakşehir Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta sorularına yanıt arıyor. Maçı internet üzerinden canlı takip etmek isteyen sporseverler Spor Toto Süper Lig Başakşehir Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak diye araştırıyor. İki takımın puan durumu tablosunda üst sıraya çıkmak için gireceği kıran kırana mücadele bu akşam Başakşehir ev sahipliğinde gerçekleşecek. İşte maç saati ve yayın kanalı!