Haberler Yaşam Haberleri Başakşehir Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Spor Toto Süper Lig Başakşehir Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 12.11.2022 14:40

Başakşehir Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Spor Toto Süper Lig Başakşehir Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Başakşehir Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Spor Toto Süper Lig'in 14. Haftasında karşı karşıya gelen iki takım mutlak galibiyet hedefiyle 3 puan için rekabet edecek. Fenerbahçe’nin ilk sırada yer aldığı ligde heyecanla beklenen maça ilişkin, Başakşehir Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta soruları yanıt arıyor. Peki, Başakşehir Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Galatasaray Başakşehir maç saati ve yayınlanacağı kanal!

Başakşehir Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Spor Toto Süper Lig Başakşehir Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak olan Başakşehir GS maçı öncesi taraftarlar Başakşehir Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta sorularına yanıt arıyor. Maçı internet üzerinden canlı takip etmek isteyen sporseverler Spor Toto Süper Lig Başakşehir Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak diye araştırıyor. İki takımın puan durumu tablosunda üst sıraya çıkmak için gireceği kıran kırana mücadele bu akşam Başakşehir ev sahipliğinde gerçekleşecek. İşte maç saati ve yayın kanalı!

BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Başakşehir - Galatasaray maçı 12 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'de başlayacak.

BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sarı kırmızılı takımın Başakşehir'le mücadelesi beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

BAŞAKŞEHİR FK: Volkan, Caiçara, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali, Berkay, Aleksic, Deniz, Traore, Chouiar, Okaka

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre, Torreira, Oliveira, Mertens, Rashica, Barış Alper, Icardi

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Başakşehir Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Spor Toto Süper Lig Başakşehir Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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