Başakşehir-Kayaşehir metro hattını SABAH görüntüledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İBB'nin yapmaktan vazgeçtiği için devralınan ve bakanlık tarafından kısa sürede tamamlanan Başakşehir-Kayaşehir metro hattının hizmete açılmasına sayılı günler kaldığını duyurmuştu.
SABAH, geri sayımın yapıldığı metro hattını görüntüledi.
Hatta tek yönde saatte 70 bin yolcuya hizmet verilecek. Metrokent İstasyonu Bağcılar-Kirazlı-Başakşehir- Olimpiyatköy hattı ile entegre olacak.
Kayaşehir İstasyonu Halkalı- İstanbul Havalimanı metro hattı ile entegre olacak. Kayaşehir'den Mahmutbey'e 20, Metrokent'ten Özgürlük Meydanı'na (Bakırköy) 29, Metrokent'ten İstanbul Havalimanı'na 24, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden Kirazlı'ya 23 dakikada ulaşılabilecek.