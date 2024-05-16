Başakşehir metro çıkışında bomba paniği

Başakşehir Turgut Özal Bulvarı'ndaki metro istasyonunun çıkışındaki duvarın deliğinde bombaya benzer madde olduğunu fark eden vatandaşlar, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen bomba imha ekipleri, kablosu dışarı sarkmış halde duran şüpheli cismi inceledi. Güvenlik önlemlerinin ardından cisim etkisiz hale getirildi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, bomba süsü verilmiş düzenek içerisinde nevi belirsiz 2 gram yanıcı toz madde, maytap fitili, bant sarılı ilaç kutusu ve 1 pil olduğu belirtildi.