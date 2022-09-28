Haberler Yaşam Haberleri Başakşehir yeşil alanda Avrupa’yı ikiye katladı! Kişi başına 21 metrekare yeşil alan
Giriş Tarihi: 28.9.2022 16:48

Başakşehir yeşil alanda Avrupa’yı ikiye katladı! Kişi başına 21 metrekare yeşil alan

Başakşehir’de, ağaç dikim çalışmaları ilçenin dört bir yanında aralıksız sürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarına katılan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Yeşil alan miktarını 11 milyon metrekareye çıkardık. Kişi başına düşen 21 metrekare yeşil alan miktarımızla, Avrupa’yı ikiye katladık. Başakşehir’de 1 milyon ağa. Hedefimize adım adım ilerliyoruz” dedi.

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Başakşehir yeşil alanda Avrupa’yı ikiye katladı! Kişi başına 21 metrekare yeşil alan

İstanbul'un en yeşil ilçelerinden biri olan Başakşehir'de, kişi başına düşen yeşil alan miktarı ve ağaç sayısı günden güne artmaya devam ediyor. Ağaç dikim mevsiminin gelmesiyle birlikte Başakşehir Belediyesi, ilçe genelindeki ağaçlandırma çalışmalarına hız verdi. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin ağaçlandırma çalışmalarına katılarak, ağaçları toprakla buluşturdu.

'GELECEĞİMİZE NEFES OLMAK ÇALIŞIYORUZ'

Yarınlarımıza nefes olmak için bugünden çalıştıklarını ve ürettiklerini söyleyen Başkan Kartoğlu, "Küresel ısınma ve iklim krizine karşı doğamızı koruyor, ormanlarımıza dört elle sarılıyoruz. Ne kadar çok ağacı toprakla buluşturursak çevre farkındalığımızı da o kadar çok ortaya çıkaracağımıza inanıyoruz. Başakşehir'imizde 1 milyon ağaç hedefimize adım adım ilerliyoruz." dedi.

YEŞİL ALAN MİKTARI 11 MİLYON METREKAREYE ÇIKTI

İlçe genelindeki toplam yeşil alan miktarını 11 milyon metrekareye çıkardıklarını ifade eden Başkan Kartoğlu, "Farklı türlerdeki ağaç ve çalılarla süslediğimiz 135 parkımız, millet bahçelerimiz ve Şamlar Tabiat Parkımızla yeşilin şehrine değer kattık. Kişi başına düşen 21 metrekare yeşil alan miktarımızla, Avrupa'yı ikiye katladık. 2022 sonuna kadar toplam 190 ağaç ve bitkiyi toprakla buluşturmayı hedefliyoruz. Daha fazla oksijen ve güçlü bir gelecek için dikilecek daha çok ağacımız var." şeklinde konuştu.

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Başakşehir yeşil alanda Avrupa’yı ikiye katladı! Kişi başına 21 metrekare yeşil alan
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