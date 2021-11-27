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Giriş Tarihi: 27.11.2021 07:07 Son Güncelleme: 27.11.2021 07:07

Başakşehir’de 8 katlı iplik atölyesinde yangın

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Başakşehir’de 8 katlı iplik atölyesinde yangın

Başakşehir İkitelli’de bulunan 8 katlı binanın 8’inci katında bulunan iplik atölyesinde yangın çıktı. Yangın olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından 30 dakikalık çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangın, 06.00 sıralarında Başakşehir İkitelli Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan 8 katlı binanın 8'inci katındaki iplik atölyesinde çıktı. İhbar üzerine olay yerine Başakşehir, Sultangazi, Bağcılar, Bakırköy ve Şişli'den itfaiye ekipleriyle polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

30 DAKİKADA SÖNDÜRÜLDÜ

Merdiven yardımıyla binaya çıkan itfaiye ekipleri su ve köpük yardımıyla yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Olay yerinde uzun süre soğutma çalışması yapılırken binada hasar meydana geldi.

Ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı yangınla ilgili çalışma başlatıldı.

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Başakşehir’de 8 katlı iplik atölyesinde yangın
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