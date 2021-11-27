Başakşehir’de 8 katlı iplik atölyesinde yangın

Yangın, 06.00 sıralarında Başakşehir İkitelli Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan 8 katlı binanın 8'inci katındaki iplik atölyesinde çıktı. İhbar üzerine olay yerine Başakşehir, Sultangazi, Bağcılar, Bakırköy ve Şişli'den itfaiye ekipleriyle polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

30 DAKİKADA SÖNDÜRÜLDÜ

Merdiven yardımıyla binaya çıkan itfaiye ekipleri su ve köpük yardımıyla yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Olay yerinde uzun süre soğutma çalışması yapılırken binada hasar meydana geldi.

Ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı yangınla ilgili çalışma başlatıldı.