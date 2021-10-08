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Giriş Tarihi: 8.10.2021 09:52 Son Güncelleme: 8.10.2021 10:45

Başakşehir'de değnekçi operasyonu

DHA
Başakşehir’de değnekçi operasyonu

İstanbul Başakşehir’de AVM önünde ücret karşılığı taksilere yolcu ayarlayan değnekçi polis kamerasına yakalandı. Değnekçinin yakalandığı aynı bölgede 2 taksi de trafikten men edildi..

AVM önünde taksi sürücüleri ile değnekçinin para pazarlığı kamerada | Video

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sivil trafik ekiplerinin yaptığı denetimlerde, Başakşehir'de bulunan AVM önünde park eden ve duraklayan taksilere bir kişinin ücret karşılığı yolcu verdiği tespit edildi. Sivil trafik ekiplerinin cep telefonu ile kaydettiği değnekçi Mustafa B. ekipler tarafından gözaltına alındı. Mustafa B., 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 79. maddesinde yer alan, 'Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek' suçundan adli işlem yapılmak üzere Başakşehir Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.
Ayrıca aynı bölgede yapılan denetimlerde, 2 taksi sürücüsünün kısa mesafe gerekçesi ile yolcu almadığı ve yolcu seçtiğinin tespit edilmesi üzerine taksiler trafikten menedildi.

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Başakşehir'de değnekçi operasyonu
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