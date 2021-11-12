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Giriş Tarihi: 12.11.2021 06:42 Son Güncelleme: 12.11.2021 07:20

Başakşehir’de dokuma atölyesinde yangın

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Başakşehir’de dokuma atölyesinde yangın

Başakşehir İkitelli’de bulunan ESKOOP Sanayi Sitesi’nde bulunan bir dokuma atölyesinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda1 saatte söndürüldü.

Yangın, 06.00 sıralarında Başakşehir İkitelli'de bulunan ESKOOP Sanayi Sitesi C-7 Blok'ta bulunan tek katlı yaklaşık 400 metre karelik bir dokuma atölyesinde çıktı. İşyerinin yandığını gören görevlilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler işyerini sardı.

1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Polis ekipleri çevrede önlem alırken yangın, Başakşehir, Bağcılar ve Sultangazi'den olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

İtfaiye ekipleri uzun süre soğutma çalışması yaptı. Ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı yangında işyerinde hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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Başakşehir’de dokuma atölyesinde yangın
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