Başakşehir’de feci kaza: 4 ölü

Başakşehir'de refüjü aşarak karşı şeride geçen otomobil bir başka otomobile çarptı. Feci kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Dün saat 19.30 sıralarında Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda Arnavutköy istikametine aşırı hızla seyreden 34 HZR 561 plakalı otomobil, refüjü aşarak karşı şeride geçti. Başka bir araca çarpan otomobil daha sonra bariyerlere vurdu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçlarda sıkışanlar itfaiyenin uzun süren çalışmaları sonucu çıkarıldı. Kazada, Enes Durukan ve Mehmet Bülbül olay yerinde, Muhammet Bülbül ile Sudenaz Bülbül ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.