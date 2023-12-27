Başakşehir’de feci kaza! Kamyonun çarptığı motokurye öldü

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenaze Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerinden kaçan kamyon şoförünün polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi.Kaza nedeniyle bulvarın her iki yönünde de trafik yoğunluğu oluştu.Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.