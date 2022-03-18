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Giriş Tarihi: 18.3.2022 23:52 Son Güncelleme: 18.3.2022 23:52

Başakşehir'de feci kaza! Karda kayan araç takla attı: 2 yaralı

DHA
Başakşehir’de feci kaza! Karda kayan araç takla attı: 2 yaralı

Başakşehir'de korkunç bir kaza meydana geldi. Kar nedeniyle kayganlaşan yolda hafif ticari araç, kaldırıma çıkıp takla attı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Başakşehir Bozcaada Caddesi'nde saat 22.00 sıralarında meydana geldi.

Kar nedeniyle kayganlaşan yolda 34 DHS 732 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp. Kaldırıma çıkan araç, takla attı.

Yan duran aracın sürücüsü ile yanındaki kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Takla atan araç çekici yardımıyla otoparka çekildi.

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Başakşehir'de feci kaza! Karda kayan araç takla attı: 2 yaralı
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