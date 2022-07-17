Haberler Yaşam Haberleri “Kazları çalıyorlar” diye paylaştılar… İşin aslı kısa sürede ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 17.7.2022 20:43 Son Güncelleme: 17.7.2022 20:54

“Kazları çalıyorlar” diye paylaştılar… İşin aslı kısa sürede ortaya çıktı

İstanbul’da iki kadın, bir parktaki gölete birden fazla kaz bırakmak istedi. Kazları fark eden güvenlik görevlileri engel olunca, kadınlar kazları çantalarına koyarak parktan uzaklaştı. Bazı vatandaşlar sosyal medyadan kadınların kazları çaldığı yönünde yanlış bilgiler yayınca inceleme yapıldı. Gerçek ve sosyal medya çarpıtması kısa sürede ortaya çıktı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
“Kazları çalıyorlar” diye paylaştılar… İşin aslı kısa sürede ortaya çıktı

Bahçeşehir'de, bir kadının göletteki kazları alıp çantasına koyarken çekilen videosu sosyal medyada paylaşıldı. Çok sayıda kullanıcının tepki gösterdiği görüntülere ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı.



Açıklamada, "17.07.2022 tarihinde saat 16.00 sıralarında bazı sosyal medya platformlarında yer alan videolarda, Başakşehir ilçesi Bahçeşehir Mahallesindeki bir parkta, 2 kadın şahsın gölette yüzen kazları çantalarına koyarak çaldıkları yönünde paylaşımlar yapılmıştır. İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince konuyla ilgili yapılan çalışmalarda parkın güvenliğinden sorumlu personeller ile görüşülmüştür.



Yapılan görüşmelerde kazların kadın şahıslara ait olduğu belirlenmiş, kazları gölete bırakmak isteyen şahıslara güvenlik görevlilerinin engel olması üzerine, şahıslar kazları tekrar yanlarına alarak parktan ayrıldıkları anlaşılmıştır" denildi.

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“Kazları çalıyorlar” diye paylaştılar… İşin aslı kısa sürede ortaya çıktı
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