Başakşehir’de İSKİ deposu taştı! Ev ve işyerleri hasar gördü!

İlter, aynı olayı dördüncü kez yaşadıklarını belirterek, ''İki taraftan akan su dükkanı doldurdu. İtfaiyeyi ve belediyeyi aradım. Çok geç geldiler, iş işten geçtikten sonra. Durum bu. Suyu biraz tahliye edip gittiler, tekrar gelecekler. Canımız yandı. Söyleyecek söz bulamıyorum. Bunu sürekli yaşıyorum, bir çözüm bulunmasını istiyorum." diye konuştu.