Başakşehir’de İSKİ deposu taştı! Ev ve işyerleri hasar gördü!

Altınşehir Mahallesi'ndeki depodan arıza nedeniyle taşan sular, alandaki toprakla beraber sokağa yayıldı.
Taşan sulardan iki ev ve bir market hasar gördü. İSKİ ekipleri ve vatandaşlar su tahliyesi ve temizlik çalışması yaptı. Sokakta biriken toprak iş makinesiyle temizlendi.
İlter, aynı olayı dördüncü kez yaşadıklarını belirterek, ''İki taraftan akan su dükkanı doldurdu. İtfaiyeyi ve belediyeyi aradım. Çok geç geldiler, iş işten geçtikten sonra. Durum bu. Suyu biraz tahliye edip gittiler, tekrar gelecekler. Canımız yandı. Söyleyecek söz bulamıyorum. Bunu sürekli yaşıyorum, bir çözüm bulunmasını istiyorum." diye konuştu.
Olaya tanık olan Baki Güler ise taşmanın yaşandığı yeri göstererek, "Burayı olduğu gibi su götürdü. Burası düz bir alandı, su kuvvetli aktığı için alıp götürdü." dedi.