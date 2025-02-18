Başakşehir’de kadın sürücü saldırıya uğradı

Başakşehir'deki olay, dün saat 19.00 sıralarında Başakşehir Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otomobiliyle trafikte ilerleyen bankacı Benazir S.D., kendisine yol vermeyen 06 DJJ 785 plakalı aracın sürücüsüne selektör yaptı. Bu duruma sinirlenen sürücü, kadının aracının önünü kesti.