Başakşehir’de kuryenin feci ölümü

Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Kaplaner'in cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

KAMYON ŞOFÖRÜ TESLİM OLDU

Genç motokurye Kaplaner'in hayatını kaybetmesine neden olan tır sürücüsünün ise polis karakoluna giderek teslim olduğu ve buradaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.