Başakşehir’de kuryenin feci ölümü

Genç kuryenin hayatını kaybettiği feci kaza saat 13.15 sıralarında Başakşehir TEM otoyolu yanyolda bulunan bir AVM önündeki ışıklarda meydana geldi. İddiaya göre tanınmış bir şirkette motokurye olarak görev yapan motokurye Feridun Kaplaner, ışıklarda beklerken arkasından hızla gelen bir kamyonun altında kaldı.
Kaza sonrası kafası parçalan Kaplaner, olay yerinde feci bir şekilde hayatını kaybetti. Kaza sonrası arkadaşlarının ölüm haberini alan birçok kurye arkadaşı olay yerine gelerek sinir krizleri geçirdi. Bazıları arkadaşlarının parçalarını yerden topladığını söyledi.
Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Kaplaner'in cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
KAMYON ŞOFÖRÜ TESLİM OLDU
Genç motokurye Kaplaner'in hayatını kaybetmesine neden olan tır sürücüsünün ise polis karakoluna giderek teslim olduğu ve buradaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.