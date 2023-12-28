Başakşehir’de motokuryenin ölümünde acı tesadüf: Baktım ağabeyim yerde yatıyor...

"EVLATLARIMIZ ÖLMESİN"

Feridun Kaplaner'in yakını Çiçek Okuyan ise, "Evlatlarımızın ölmesini istemiyoruz. Devletimizden rica ediyorum, evlatlarımız ölmesin. Bir ayın içinde 5-6 tane motokurye vefat etti. Yeter artık, dayanamıyoruz. Bir anne olarak bu acıya katlanamıyoruz. Dün haberi geldi. Kaza geçirmiş dediler. Bu çocuğu hiç mi görmemiş? Bir paket fazla atayım, çocuklarımı doyurayım diye uğraşıyorlar, sonra da canlarından oluyorlar" diye konuştu.

"ÖLMEK İSTEMİYORUZ, BİZİ FARK EDİN"

Motosiklet Kullanıcıları Derneği İstanbul İl Başkanı Mehmet Coşkun, "Artık bizim kalemlerimiz bu vefatları kayıt etmeye yetmiyor. Biz diyoruz ki; 'Bizi trafikte fark edin, ölmek istemiyoruz'. Bu meslek artık bir sektör haline geldi ve kontrolsüz bir şekilde büyümeye devam ediyor. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Bir kurye evine ekmek götürmek için canla başla çalışıyor. Bu kuryeleri de fark etmek gerekiyor artık. İnsan gibi çalışmalarını ve yaşamalarını sağlamak için hükümetten gerekli kanun ve düzenlemeleri istiyoruz. Bu şekilde giderse belki kuryeler Türkiye genelinde kontak kapatacaklar. Bu da Türkiye'de ticaretin durmasına sebep olacak. Biz öldükten sonra bizi fark etmeyin, biz ölmeden bizi fark edin" ifadelerini kullandı.

"TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Adli Tıp Kurumu önünde İstanbul Kuryeler Federasyonu ve İstanbul Motosikletli Kuryeler Derneği avukatı Tahsin Akbay tarafından yapılan açıklamada ise, "Konu kaza ile ilgili soruşturma başlatılmıştır. Şahıs olay sonrası gözaltına alınmış olup tutuklanıp tutuklanmadığı hakkında elimizde somut bir bilgi bulunmamaktadır. Yaşanan bu kaza İstanbul il sınırlarında ilk kaza değildir ancak son olmasını istiyoruz. Geçtiğimiz günlerde Yunus Emre Göçer arkadaşımız da hayatını kaybetmiş ve onun derin üzüntüsünü yaşarken, dün kurye kardeşimizin acı haberi gelmiştir. İstanbul Kuryeler Federasyonu ve İstanbul Motosikletli Kuryeler Derneği olarak kurye arkadaşlarımızı trafik kazalarında hayatlarının mahvolmasını sakat kalmalarını ve ölmelerini istemiyoruz. Kurye arkadaşlarımızın her geçen gün bir birer birer aramızdan ayrılmasına sessiz kalmayacağız. Merhum kurye kardeşimizin hayatını kaybetmesine neden olan sürücünün en üst hadden ceza alması için Federasyon avukatları olarak soruşturmayı ve davayı titizlikle takip edeceğiz" denildi...