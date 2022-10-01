Haberler Yaşam Haberleri Başakşehir’de ‘saplantı’ dehşeti: 1 ölü, 1 yaralı
Giriş Tarihi: 2.10.2022

Başakşehir’de ‘saplantı’ dehşeti: 1 ölü, 1 yaralı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Başakşehir’de ‘saplantı’ dehşeti: 1 ölü, 1 yaralı
Başakşehir'de Serdar Atış, saplantılı olduğu ve karşılık alamadığı komşusu Aysel Kübra Yılmaz'ı (26) sürekli rahatsız ediyordu. Genç kadının işyerine giden, evinin balkonundan küfürler eden ve kaçırma girişiminde bulunan Atış, mahkemece verilen uzaklaştırma kararına rağmen genç kadının peşini bırakmadı. Önceki akşam annesiyle evine dönen Aysel Kübra, Serdar Atış'ın silahlı saldırısına uğradı. Çocukların gözü önünde başlarından vurulan iki kadından anne Hacer Yılmaz hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Aysel Kübra Yılmaz hastaneye kaldırıldı. Saldırgan Serdar Atış aranıyor.

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Başakşehir’de ‘saplantı’ dehşeti: 1 ölü, 1 yaralı
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