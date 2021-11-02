Başakşehir’de seyir halindeki kamyon yandı: Alev topuna döndü

İhbar üzerine itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Alev topuna dönen kamyona müdahale eden ekipler yangını tamamen söndürdü. Motor bölümü ve sürücü kabini tamamen yanan kamyon kullanılamaz hale geldi. Yol ortasında yanan kamyon nedeniyle TEM Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'ndan Süleyman Demirel Bulvarı'na bağlanan yollarda trafik yoğunluğu yaşandı.