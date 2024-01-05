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Giriş Tarihi: 5.1.2024 06:02

Başakşehir'de silahlı saldırı! İş insanı otoparkta öldürüldü

Başakşehir'de iş insanı Abdülkadir Altuğrul, oturduğu sitenin otoparkında otomobilinden indiği esnada bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonrası Altuğrul olay yerinde hayatını kaybederken, bir kişi gözaltına alındı.

DHA
Başakşehir’de silahlı saldırı! İş insanı otoparkta öldürüldü

Olay, gece saatlerinde Başakşehir Mahallesi Mecidiye Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tarihi Kapalı Çarşı'da iş yeri olan iş insanı Abdülkadir Altuğrul, oturduğu sitenin otoparkına gelerek aracını park etti. Bu sırada, kimliği belirsiz bir kişi otomobilinden inen Altuğrul'a silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu Altuğrul yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.



Silah seslerini duyan sitedeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Altuğrul'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, olay yerinde detaylı çalışma yaparak sitenin güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Ekiplerin incelemesinin ardından Abdülkadir Altuğrul'un cansız bedeni cenaze aracı ile Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Polis ekipleri, saldırı sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, olaydan kısa süre sonra bir kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişinin ekipler tarafından polis otosuna götürülme anları ise vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, polis ekiplerinin bir kişiyi kelepçeleyerek gözaltına aldığı ve ekip otosuna bindirdiği görülüyor.

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Başakşehir'de silahlı saldırı! İş insanı otoparkta öldürüldü
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