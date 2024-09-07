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Giriş Tarihi: 7.9.2024 10:40 Son Güncelleme: 7.9.2024 10:46

Başakşehir'de TIR'a çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İstanbul Başakşehir TEM Otoyolu'nda emniyet şeridindeki arızalı TIR'a arkadan çarpan motosiklet sürücüsü Yavuz Selim Çiçek hayatını kaybetti. TIR şoförü gözaltına alındı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Başakşehir’de TIR’a çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İstanbul Başakşehir TEM Otoyolu'nda dün akşam saat 22.30 sıralarında Ziya Gökalp Mahallesi TEM otoyolu Ankara istikametinde otoyolda arızalan TIR'ı emniyet şeridine çeken şoför güvenlik önlemlerini alarak yardım beklemeye başladı. Otoyol üzerinde hızla ilerleyen motosiklet sürücüsü Yavuz Selim Çiçek, emniyet şeridindeki TIR'ı fark edemeyerek arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Çiçek, TIR'ın altına girdi. TIR şoförünün ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla Yavuz Selim Çiçek, sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri ilk muayenesinde Çiçek'in hayatını kaybettiğini belirledi. TIR şoförü ifadesini almak için polis merkezine götürülürken motosiklet sürücüsü Yavuz Selim Çiçek'in cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Başakşehir'de TIR'a çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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