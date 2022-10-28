Başakşehir’deki patlama: Cenaze Adli Tıp’a götürüldü

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Patlamada yaklaşık 16 yıldır işyerinde usta olarak çalışan Fatih Önür öldü. Olay yeri inceleme ve itfaiye ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından Fatih Önür'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.