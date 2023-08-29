Başakşehir’deki silahlı saldırısının şüphelileri yakalandı

İstanbul Başakşehir'de 19 Ağustos'ta meydana gelen silahlı saldırıda yaralı olarak hastaneye sevk edilen O.T. hayatını kaybetti. Olayın aydınlatılmasına yönelik güvenlik güçlerince yapılan çalışmalarda saldırı olayının şüphelisi oldukları değerlendirilen C.E., M.E. ve M.E.'nin Arnavutköy ilçesinde bulundukları adrese operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon sırasında, şüpheliler silahla ateş ederek kaçarken, kaçış sırasında yoldan geçen farklı bir aracı gasp ederek firar etti.

Sürdürülen çalışmalarda; araç temin etmek suretiyle şüphelilere yardım ettiği anlaşılan F.K., H.T. ve F.B. isimli 3 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden F.B. tutuklanırken, F.K. hakkında adli kontrol kararı verildi.

Silahlı saldırı olayının şüphelilerinin yakalanmasına yönelik İstanbul Asayiş, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin müşterek çalışmalarıyla Lüleburgaz ilçesinde tespit edilen bir ikamete operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyon sonucunda, C.E., M.E., M.E., S.Ç., Y.Y., B.P. ve B.S. isimli 7 şüpheli yakalandı.

İkamette yapılan aramada; 4 ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerden S.Ç. ve M.E.'nin 18 Haziran 2023 tarihinde Esenyurt ilçesinde meydana gelen cinayet olayına karıştıkları, ayrıca M.E., C.E., S.Ç. ve Y.Y.'nin İstanbul genelinde 11 ayrı işyerinden, evden ve otodan hırsızlık suçlarını işledikleri tespit edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, konuyla alakalı tahkikatın devam ettiği belirtildi.