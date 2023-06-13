Başakşehir’deki yangın: Söndürme çalışmaları 65 saattir sürüyor!

Eski Turgut Özal Caddesi'ndeki 6 katlı fabrikanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına müdahale 4. gününde de devam ediyor.

İtfaiye ekiplerinin çalışmalarına ilçe belediyelerine ait tankerlerle su takviyesi yapılıyor. Gıda, plastik, tekstil gibi farklı ürün ve ham maddelerin bulunduğu binanın ön kısmında çökmeler yaşanırken tehlike oluşturan kısımlar iş makinesiyle yıkıldı.