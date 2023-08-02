Başakşehirli futbolcunun bıçaklanmasıyla ilgili 3 çocuk tutuklandı

15 Temmuz Parkı'nda 28 Temmuz'da meydana gelen olayda Başakşehir Futbol Kulübü'nün alt yapısında oynayan Ömer Faruk Kayaca ile parkta bulunan bir grup arasında yan bakma tartışması çıktı. Bekçilerin araya girmesiyle kavga büyümeden önlendi. Bir gün sonra ise yaklaşık 15 kişilik gurup, 15 Temmuz Parkı'nda bulunan Kayaca'ya saldırdı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Kayaca hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili yapılan çalışmalarda, kavgaya karıştıkları belirlenen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen suça sürüklenen 3 çocuk tutuklanarak cezaevine gönderilirken bir çocuk ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.