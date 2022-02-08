Başarılarla dolu bir ömür; Prof. Dr. Yusuf Bayraktar

Uzun yıllar Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Uzmanı olarak çalışan Prof. Dr. Yusuf Bayraktar bir çok alanda dünyaca ünlü çalışmalara imza attı. Memleketi Ardahan 'ın Çıldır ilçesini ve Sazlısu köyünü hiç unutmadı. Emekli olduktan sonra " memleket borcu omuzumda ağır bir yük " diyerek, köyüne devasa bir yatırım yaparak bu yükten kurtulduğunu söyledi. Sıra dışı bir yaşam öyküsü ile istenildiği zaman imkansız bir şeyin olmadığını ispatlayan bir yaşam öyküsüne sahip olan Prof. Dr. Yusuf Bayraktar, hayatını ve akademik çalışmalarını SABAH 'a anlattı.

Emekli olduktan sonra memleketine yatırım yaparak vefa borcunu ödediğini belirten Prof. Dr. Yusuf Bayraktar şöyle konuştu; "Memleketimin dağlarının o soğuk suyundan içitim. Dağlarında otlayan hayvanların etinde, sütünde beslendim. Bu benim omuzlarımda bir yüktü. Emekli olduktan sonra memleketime vefa borcumu ödediğimi düşünüyorum. Çıldır Gölüne yalnızca 2-3 km. uzaklıktaki köyüme Baltık mimarisinden etkilenerek babamdan kalan bir tarlada yörede bulunan taşlarla 'Çıldır Konakları ' adı altında Sosyal tesisler ve otel yaptım. Sosyal tesislerimizde köyümüzün kadınları için halı, kilim atölyesi açtık. Onlarda geçmişte gelen önemli bir kültürümüzü yaşattıkları için vede aile bütçelerine katkı sağladıkları için ayrıca mutlu oluyorlar."

ASKERLİK YILLARINDA DENEYİM KAZANDI

Askerliğini Van ve Hakkari bölgesinde yaptığını anlatan Prof. Dr. Bayraktar,"1980 ihtilal yıllarıydı, askerliğim o yıllara denk geldi, çok köyler gezdik orada çok hastalar tedavi etik. Benim mesleki yaşamımda bu bir dönüm noktası oldu. O gün elde ettiğim tecrübelerimde bu gün bile hala faydalanmaktayım. O zorlu şartlarda görev yaptığım için çok şanslıydım, çok hastanın hayatını kurtardım. "

BAYRAKTAR 'IN AĞZINDA; PROF. DR. YUSUF BAYRAKTAR KİMDİR?

Prof. Yusuf Bayraktar, zorlu bir coğrafya doğup büyümesine rağmen örnek alması gereken başarılarla dolu hayat hikayesini şöyle anlatıyor;

"Ben Prof. Dr. Yusuf Bayraktar 1950 yılında Ardahan 'ın Çıldır İlçesinin Sazlısu köyünün yaylasında dünyaya geldim. Bilenler bilir yayla yazın güzel olur. Annemin sütü ve yaylada doğal ortamlarda yetişen hayvanların sütüyle beslendim. İlk okulu köyümde, ortaokulu ise köye 5 km uzaklıktaki Çıldır İlçemizde okudum. Kars Alpaslan lisesini 1967 yılında bitirdim. Bir yıl Erzurum Eğitim Enstitüsünde okuduktan sonra 1968 yılında Hacettepe Üniversitesine girdim. 1975 yılında Tıp Doktoru, 1980 yılında İç hastalıkları, 1987'de gastroenteroloji uzmanı ve aynı yıl İç hastalıkları (gastroenteroloji) doçenti oldum. 1995 yılında Hacettepe Tıp Fakültesi İngilizce grubuna profesör olarak atandım. Bir çok üniversiteden fahri doktora ünvanı ve bilimsel makaleler yayınladım. Dünya da ilk defa bir sendromu açıklayarak tıp dünyasına katkıda bulundum" dedi. Prof. Dr. Yusuf Bayraktar, 69 yaşında hukuk fakültesini de bitirerek avukat oldu. Prof. Bayraktar'ın başarısı "imkansız diye bir şeyin olamayacağını' kanıtladı.