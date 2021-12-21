Başarılı Doktor İbrahim Altoparlak, kadın ve erkek burun estetiği arasında fark var mı? sorusuna açıklık getirdi

Op. Dr. İbrahim Altoparlak; ''Aesthepan Clinic olarak en çok duyduğumuz sorulardan birine yanıt getirmek memnuniyet verir. Erkekler Mars'tan, Kadınlar Venüs'ten, değil mi? Psikologlar bile erkeklerin ve kadınların beyinlerindeki bilgiyi farklı şekilde işlediklerini belgelediler. Bu nedenle erkek rinoplastisinin kadın rinoplastisinden biraz farklı olması şaşırtıcı olmamalıdır. Her iki cinsiyet de burun estetiği ile görüntü ve fonksiyonel işlevi geliştirmek istiyor. Ancak erkek cildi ve burunları daha büyük olma eğilimindedir. Bu birinci fark. Erkek burunları kırılma nedeniyle daha eğri olabilir. Erkekler burnunu küçültme veya düzleştirmeye daha fazla odaklanabilirler. Erkeklerin derisi daha kalındır, iyileşme süreci daha zordur. Ayrıca kanamadan kaynaklanan komplikasyonları önlemek için daha dikkatli bir iyileşme süreci gerebilir. Erkekler otoriteye hükmeden cesur, düz bir burnu tercih ederler'' dedi.



Op. Dr. İbrahim Altoparlak; ''Kadın derisinin avantajı daha ince ve esnek olmasıdır. Bu, burun estetiği sırasında tam olarak istediğimizi elde etmemizi kolaylaştırır. Ameliyat olmuş ünlülerin resimlerine bakabilir ve bu görünüşleri kadın burun estetiği ile yansıtmaya çalışabiliriz. Tabii ki, kadın güzelliği hala çok önemli bir kültürel odak noktasıdır. Ayrıca kadınların revizyon rinoplasti yapma olasılığı daha yüksektir.



İster erkek ister kadın burun estetiği yaptırsın, etkileyici sonuçlar elde edebiliriz. Yeni bir burun ile yaşamınızı renklendirebilir veya kendinizi daha genç ve dinamik hissedebilirsiniz''dedi.

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