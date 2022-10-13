Başhekim PRP ile 30 bin kişinin ağrısını dindirdi

Kırıkkale'den, yaklaşık bir yıl önce Yozgat'ın Yerköy İlçesine tayin olan ve devlet hastanesinde başhekim olarak göreve başlayan Uzman Doktor Ali Demir, bölgede yaygın olarak görülen eklem ağrılarına çözüm bulmak için, Platelet Rich Plasma (PRP) uygulaması başlattı. 45 yaş üstü hastalarda oluşan eklemdeki sıvı azalması, kireçlenme ve çapraz bağlardaki yüzeysel yırtıkların ameliyatsız onarıldığı uygulamayı duyan Yerköylüler, büyük ilgi gösterdi. PRP uygulamasının haberi, kısa sürede bölgede de yayılınca, il merkezi ile çevre il ve ilçelerdeki vatandaşlar da Yerköy'e gelmeye başladı. Hatta büyükşehirlerden tatil için gelenler de soluğu Yerköy Devlet Hastanesinde almaya başladı. Yoğun talep sonucu, 9 ayda 30 bin kişiye PRP uygulandı. Devlet hastanelerinde genellikle yapılmayan ya da nadir yapılan, özel hastanelerin ise ücret aldığı uygulamadan memnun olan vatandaşlar, ağrılarından kurtulmanın sevincini yaşıyor.

9 AYDA 30 BİN KİYİ

Yaptıkları işlemin eklem içi enjeksiyon diye bilindiğini söyleyen Ali Demir, "Kendi kanımızdaki doku faktörlerinde onarıcı hücreler var. Hastanın kendisinden aldığımız kanı çeşitli işlemlerden geçirip, tekrar hastaya uyguluyoruz. Hiçbir ilaç kullanmıyoruz. Hangi bölgeye uyguluyorsa o bölgeyi onarıyor. Kan kendisinin olduğu için, alerjik reaksiyon da olmuyor. Bölgede yaşlı nüfus fazla olduğu için genellikle dizlere uyguluyoruz. 3 seans olarak uyguluyoruz. Üçüncü aydan sonra hasta rahatlıyor. 6 ay sonra tekrarlıyoruz. Yani yılda 2 kez uyguluyoruz. Kemoterapi uygulanan ve comadin denilen ilacı kullanan hastaları da sorguluyoruz. Onun dışında her hastaya uygulayabiliyoruz. 9 ayda 30 bin hastaya uyguladık. Yozgat merkez, Sorgun, Boğazlıyan, Akdağmadeni, çevre il ve ilçelerden Kırşehir, Çiçekdağı, Çorum, Kırıkkale'den gelen hastalarımız var. Hepsine elimizden geldiğince iyileştirmeye çalışıyoruz" dedi.

İLK UYGULAMADAN İTİBAREN RAHATLADIM

PRP yaptıran hastalardan Ramazan Palabıyık ise, "43 yaşındayım. Oturup kalkarken dizlerimde ağrılar, yürürken de aksama oluyordu. Merdiven çıkarken zorlanıyordum. İlk uygulamadan sonra rahatladım. İkinciyi yaptırdım. Hepsi geçti. Hocama teşekkür ediyorum" dedi.

PRP nedir: Trombosit bakımından zengin plazma tedavisi. Kişinin kendisinden alınan kanın çeşitli işlemlerden geçirilerek vücutta tedavisi planlanan dokulara enjeksiyonu şeklinde uygulanır. Yaralı tendonların, bağların, kasların ve eklemlerin iyileşmesini hızlandırmaktan, saç dökülmesi ve cilt gençleştirme gibi estetik sorunlara kadar çeşitli alanlarda kullanılabilir.