Başhekim Şirik: Adıyaman’a atanan 25 hekim gücümüze güç katacak

Sağlık Bakanlığının 115. Dönem Devlet Hizmet Yükümlüğü (DHY) kurası kapsamında ataması gerçekleşecek olan 22 Uzman Tabip ve 3 Tabip Kadrosu olmak üzere 25 hekimin Adıyaman'a hayırlı olmasını dileyen Başhekim Şirik, kente ataması gerçekleştirilecek olan hekimlerle birlikte güçlenerek hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti.

Atanan 25 Hekimden 11'in Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde göreve başlayacak olmasının sağlık sunumunda güçlerine güç katacağını ifade eden Başhekim Doç. Dr. Mehmet Şirik," Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 115. Dönem Devlet Hizmet Yükümlüğü (DHY) kuraları kapsamında Acil Tıp Uzmanı 1, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı 1, Beyin ve Sinir Cerrahisi 1, Çocuk Endokrinolojisi 1, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı 1, Kardiyoloji 1, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 1 ve Tıbbi Patoloji 1 olmak üzere 22 Uzman Tabip ve 3 Tabip Kadrosu ile 25 hekiminin ataması gerçekleşecek. 11 uzman hekimin hastanemize atanacak olması bizi gerçekten mutlu etti. Yeni hekimlerimiz, sağlık hizmetleri, sunumu konusunda gücümüze güç katacaktır. Yapılacak olan atamalardan ötürü başta Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca'ya, Milletvekillerimize ve il sağlık müdürümüze teşekkür ediyorum" dedi.