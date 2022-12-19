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Giriş Tarihi: 20.12.2022

Başhekim ve iki doktora ceza verildi

Fırat KESKİNKILIÇ
Başhekim ve iki doktora ceza verildi
Tekirdağ'da Çerkezköy Devlet Hastanesi'ndeki sahte doktor skandalına imza atan Ayşe Özkiraz (20) olayıyla ilgili Sağlık Bakanlığı soruşturmasını tamamladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada sahte doktorun çalıştırılması söz konusu olmadığı, ilgililer hakkında gerekli disiplin ve idari işlemler yapıldığı belirtildi. Yapılan açıklamada, "Hazırlanan teftiş raporu doğrultusunda, çocuk cerrahisi uzmanına aylıktan kesme cezası verilmesine ve il içinde başka bir hastanede görevlendirilmesine, ameliyathane sorumlusu doktora kınama cezası verilmesine ve hastane başhekiminin yönetici sözleşmesinin feshedilmesine karar verilmiştir" denildi. Karar doğrultusunda Başhekim Mehmet Ali Filiz görevden alındı.

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Başhekim ve iki doktora ceza verildi
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