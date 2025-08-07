Başhekim yardımcısını "Ölümle" tehdit etti! Polis tarafından gözaltına alındı

Olay dün öğleden sonra Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi. M.K. isimli bir hasta yakını zorla, Başhekim Yardımcısı Yenciler'in odasına girerek; "Babamla niçin ilgilenmiyorsunuz. Dinleyin lan beni. Sizin de sıranız gelecek. Öleceksiniz" diyerek tehditler savurdu.

Bu sırada Başhekim Yardımcısı Yenciler, hasta yakını M.K'ye, ''Ne oldu beyefendi. Gereken ne varsa yaparız. Bağırmanıza gerek yok. Sinirlenmeyin" demesi üzerine M.K. tehdit etmeye başladı. Başhekim Yardımcısı Yenciler, M.K.'nin alkollü olduğunu fark ederek hastane polisini çağırıp beyaz kod verdi. Tehditlerde bulunan şahıs zorla polis tarafından gözaltına alınarak, Bahçelievler Polis Merkezine getirildi. Ölümle tehditte bulunan M.K., ifadesinin alınmasının ardından Savcılığa sevk edildi. Aynı hastanede 2 ayrı olay daha yaşandığı ve beyaz kod verildiği öğrenildi. Olaylarla ilgili soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.