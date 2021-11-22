Başı kesik olarak bulunan yaşlı adamın olayı gizemini koruyor

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesine bağlı Perşembe Beldesi Dursunlar köyü Kadıoğlu Mahallesinde kızı ile birlikte yaşadığı öğrenilen Mustafa Keleş (71) inek otlatmak için dağ yoluna gitti. Aradan geçen zaman zarfında inek otlatmak için giden yaşlı adamın cansız bedeni bir köylü tarafından bulunurken, olay yerine gelen jandarma tarafından yapılan inceleme sonucunda cesedin Mustafa Keleş'e ait olduğu öğrenildi. Bulunan cesedin başının kesik olduğu belirlenirken, olay yerinde delil toplayan jandarma ekipleri kesik başı bulmak için cesedin olduğu mevkide arama çalışmaları yaptı.

Öte yandan, Dursunlar köyü muhtarı Şerafettin Meşe, olay yerinde yaptığı açıklamada, "Çok değerli bir ağabeyimizdi. Başının kesik olduğu söylendi. Eşi öldü. Çocukları gurbette. Kızıyla beraber yaşıyordu. Acımız büyük. Köyümüzde öyle bir masum insan ki böyle bir olaya layık görüldüğüne inanmıyorum" dedi.

YAŞLI ADAMIN CESEDİ MORGA KALDIRILDI

Öte yandan ineğini otlatmak için gittiği dağ yolunda başı kesilmiş halde bulunan Mustafa Keleş'in cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırılırken, olay sonrasında beraber yaşadığı kızının da ifadesine başvuruldu.

Bu arada, olay meydana geldiği yerde jandarma ekipleri çalışmalarına devam ederken, başı kesilmiş halde bulunan yaşlı adamın kesik başının bulunması için incelemelerin devam ettiği bildirildi.

Meydana gelen olay ile ilgili kesik başın bulunması için olay yerine komandolar ile birlikte kuyulara bakmak için dalgıçların geldiği öğrenilirken, hanımı rahmetli olan Mustafa Keleş'in 4 erkek 1 kız çocuğunun bulunduğu ve çocuklarından bir tanesinin Çaycuma'da çalıştığı ve hafta sonları köye geldiği diğer üç çocuğunun ise, il dışında çalıştıkları öğrenildi.

Olay ile ilgili soruşturmanın derinleştirilecek sürdürüldüğü bildirildi.