Antalya’da başı taşla ezilerek öldürülen adamın kimliği belirlendi!

Olayla ilgili iki kişinin gözaltında olduğu bildirildi.

BAŞI EZİK HALDE BULUNMUŞTU

Kepez ilçesi Varsak Aktoprak ormanlık alanda yolda yürüyüş yapanlar, bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedi, Antalya Adli Tıp Morguna götürülmüştü.