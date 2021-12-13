Antalya’da başı taşla ezilerek öldürülen adamın kimliği belirlendi!

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Varsak Aktoprak Mahallesinde ormanlık alanda başı taşla ezilerek öldürülmüş halde bulunan cesedin kimliği belli oldu. Cesedin inşaat işleri ile uğraşan evli ve 3 çocuk babası İbrahim Deniz'e ait olduğu anlaşıldı. Cumartesi günü evine gitmeyen Deniz'in ailesi, karakola giderek kayıp başvurusunda bulunduğu ve Deniz'in son görüldüğü kişilerle irtibata geçtiği sırada cesedin bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili iki kişinin gözaltında olduğu bildirildi.
BAŞI EZİK HALDE BULUNMUŞTU
Kepez ilçesi Varsak Aktoprak ormanlık alanda yolda yürüyüş yapanlar, bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedi, Antalya Adli Tıp Morguna götürülmüştü.
CENAZESİ VAN'A GÖTÜRÜLÜYOR
Öte yandan İbrahim Deniz'in Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsini ardından cenazesi memleketi Van'a götürüldü. Amca Cengiz Deniz, "Yeğenim inşaat işleri ile uğraşıyordu. Bize polis ulaşarak durumu bildirdi. Çok üzgünüz. Memleketinde Van'da torağa vereceğiz" diye konuştu. Deniz'in yakınları ise sinir krizi geçirdi. Polis İbrahim Deniz'in cesedini ormanlık alana atan kişinin belirlendiğini kaydetti.