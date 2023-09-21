Başıboş köpek dehşeti minik İkra Su’nun yüzü parçalandı

İStanbul'da başıboş köpek faciası bir kez daha yüzünü gösterdi. Esenyurt ilçesinde 15 Eylül günü Gökevler Mahallesi'ndeki Kardeşkent Sitesi'nde bisiklet süren İkra Su E. (6) bir anda sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Yüzünden ağır yaralanan küçük kız, önce Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne, ardından Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne sevk edildi.Yaşı küçük olduğu için öngörülen ameliyatların 18 yaşından itibaren yapılmasına karar verilen küçük kızın babası Veysel E. ise daha önce köpeğin siteden uzak tutulması konusunda çok defa uyarı yaptığını, buna rağmen köpeğin site içinde beslendiğini ve yemek verildiğini belirterek, site yönetimi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. SABAH'a konuşan Veysel E., "Olay anına ait görüntülere ulaşmak adına site yönetiminden kamera kayıtlarını istiyorum. 'Silindi', 'Kameralar çalışmıyor' gibi cevaplar veriyorlar. Bu olayın tüm sorumluluğu site yönetimine ait. Haklarında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundum" dedi.Kızının psikolojisinin bozulduğunu belirten baba, "Yavrum daha bu yıl ilkokula başladı. Her sabah onu aynanın karşısında görüyorum. 'Baba bana yardım et' diyor. İçim parçalanıyor. İşimden de oldum. Taksicilik yapıyordum. Kızımla ilgilenmekten işe gidemedim. Taksi sahibi de aracı başka şoföre verdi" diye konuştu.