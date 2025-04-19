Başıboş köpek saldırıları korku yaratıyor

İstanbul Esenyurt'ta sokakta yürüdüğü sırada başıboş köpeklerin saldırısına uğrayarak bacağından ısırılan vatandaş hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı. Köpek saldırı olayı geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde Esenyurt ilçesine bağlı Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi.
YOLDA YÜRÜRKEN SALDIRIP BACAĞINDAN ISIRDILAR
İddiaya göre, sokakta yürüyen adam başıboş köpeklerinin saldırısına uğradı. Neye uğradığını şaşıran adam yere düşerken, köpeklerden biri adamın bacağını ısırdı.
HASTANEYE KALDIRILIP TEDAVİ ALTINA ALINDI
Bacağından ısırılan vatandaşın yardımına mahalle sakinleri koşarken,112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan şahıs ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.