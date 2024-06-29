Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından sokak hayvanları nedeniyle çok sayıda insanın yaralanması ve hayatını kaybetmesi nedeniyle 'Başıboş köpek sorununa 'dur' de' yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüş Mevlana Meydanı'ndan başladı. Yürüyüşe katılanlar 'Güvenli sokaklar istiyoruz', 'Ya sahiplen ya sus', 'Mama lobisine teslim olma', 'Başıboş köpeksiz sokaklar istiyoruz' pankartları açtı. Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Adem Ceylan, "Kadınlarımız, çocuklarımız yolda rahatça yürüyemiyor. Hazırlığı yapılan yasal sürecin istismar edilmesine müsaade etmeyeceğiz" dedi.