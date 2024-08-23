Başıboş köpekler 5 yaşındaki kıza saldırdı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte sokakta oyun oynayan 5 yaşındaki Elif Yıldırım, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerin ayağından sürükleyerek vücudunun çeşitli yerlerinden ısırdıkları küçük kız Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Sırtında ve karın bölgesinde ısırık izleri olan çocuğun tedavisi sürüyor.Baba Cengiz Yıldırım, "İlk haberi duyduğumda dünya başıma yıkıldı. Kasık bölgesinden ısırmış, 2 derin diş izi var. Benim isteğim köpeklerin toplatılması. Benim çocuğumun başına geldi.Daha önce başkasının çocuğuna saldırırken de gördük burada" dedi. Anneanne Döndü Yıldırım ise, "Çocuklar oynuyordu. 6-7 tane köpek saldırdı. Çocuğu ayaklarından sürükleyerek götürdü. Yoldan geçen bir adam kurtardı. Çocuk titriyordu, konuşamıyordu" diye konuştu.Şafak Mahallesi Muhtarı Bayram Özkan ise şunları kaydetti: "Biz de hayvanseveriz. Yalnız halk tedirgin. Yaşlılarımız sabah namazına gidemiyor. Çocuklar annesiz okula gidemiyor. Duraklara yemek koyuyorlar.Mahallemizde her hafta 3-4 kişiyi kapıyor bu köpekler. Bunların kaldırılmasını istiyoruz. Bu köpek sorunu bizim başımıza bela oldu. Köpek hakları, insan haklarını geçti."