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Giriş Tarihi: 5.4.2022 10:56 Son Güncelleme: 5.4.2022 11:04

Başıboş köpekler, bu kez yavru ayıya saldırdı

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Başıboş köpekler, bu kez yavru ayıya saldırdı

Tunceli’de yaban hayvanları vadilerde gezinen başıboş köpeklerin hedefinde. Munzur Vadisi'nde başıboş köpekler, yavru ayıya saldırdı.

Tunceli'de yaban hayvanları vadilerde gezinen başıboş köpeklerin hedefinde. Tunceli'de geçtiğimiz günlerde birden fazla başıboş köpek Munzur Vadisi Milli Parkı'nda bir kayalık alanda yaban keçilerini sıkıştırırken görüntülenmişti. Şimdi de Pülümür Vadisi'nde yavru bir ayıyı kayalık alanda sıkıştıran köpekler, vatandaşların müdahalesiyle bölgeden uzaklaştı. Pülümür Vadisi'nde annesini kaybeden yavru boz ayı köpeklerin saldırısından kurtulmak için kayalık bir alana sığındı.

O anlar ise Doğa Fotoğrafçısı İsmail Yoleri tarafından fotoğraflandı. Vadide seyir halindeyken köpek havlamalarını duyduğunu söyleyen Yoleri, "Araçtan inip baktığımda birkaç köpeğin yavru ayıyı kayalık alanda sıkıştırdığını gördüm. Önce birkaç kare fotoğraf çektim. Daha sonra köpekleri bölgeden uzaklaştırdım. Yavru ayı da saklandığı alandan çıkarak ormana doğru gidip gözden kayboldu" dedi. Vadilerde başıboş gezen köpeklerin yaban hayvanları için tehlike oluşturduğunu belirten Yoleri, bu konuda yetkililerin bir an önce gerekli tedbirleri alması gerektiğini vurguladı.

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Başıboş köpekler, bu kez yavru ayıya saldırdı
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