Başıboş köpekler dehşet saçtı

Bursa, Nilüfer, Gümüştepe Mahallesi'nde 20'ye yakın sokak köpeği, Mustafa Sevim ve ortağı Hüseyin Akça'ya ait çiftlikteki tel örgüleri aşıp ağıldaki koyun ve keçilere saldırdı. Birçoğu gebe olan hayvanların kimisini boğup kimisini parçalayan köpekler, 41 küçükbaş hayvanı telef etti. Havanın yağmurlu olması sebebiyle bir gün önce koyun ve keçileri meraya salmayan Sevim ve Akça, çiftliğe geldiklerinde korkunç manzara ile karşılaştı. Traktör sesi ile birlikte çiftçilerin geldiğini fark eden onlarca köpek tel örgüleri aşıp çiftliğin ilerisindeki geniş alana kaçtı. . Sıldırıda bazı koyunların sulak alana kaçtıkları ancak köpekler tarafından burada parçalandı. Bazıları toplu halde tel örgüden kaçmak isterken köpekler tarafından burada sıkıştırılıp öldürüldü.