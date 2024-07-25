Başıboş köpekler ekmek almaya giden çocuğa saldırdı

Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda kabul edilirken, bir köpek saldırısı Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yaşandı. Bir süre önce markete giden bir çocuğa saldırarak yaralayan sokak köpeği 15 yaşındaki çocuğu yaraladı. Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Fatih Mahallesi'nde sabah erken saatlerde ekmek almaya giden Erdem Demir, ilçe yakınlarındaki çöplükten geldikleri belirtilen başıboş sokak köpeğinin saldırısına maruz kaldı. Bir anda köpeğin saldırısına uğrayan Erdem Demir, kalçasından yaralandı. Bu sırada yoldan geçenler ve esnafın köpeklere müdahalesiyle kurtulan Demir, ailesi tarafından Çınar Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Hayati tehlikesi olmadığı belirlenen Demir, yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi. Kuduz ihtimaline karşı iğne yapılan Erdem Demir, korkulu dolu anlarını anlatarak şöyle dedi: "Sabah kahvaltı için annem beni bakkala gönderdi. Evin yakınındaki bakkala giderken, benim yolumun üstünde yatan bir köpek vardı. Yanından geçerken aniden üstüme atladı. Kalçamı ısırarak, yaraladı beni. Büyük bir korku ve acı yaşadım. Çevredekiler beni kurtardı, hastaneye götürdüler. Başıboş sokak köpeklerinin toplatılmasını istiyorum. Özellikle çocuklar için artık tehlikeli bir boyut aldı" dedi. Oğluna 5 adet iğne verildiğini belirterek, sokak köpekleriyle ilgili Meclis'in bir an önce karar almasını gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısında, " Başıboş köpekler; çocuklara, yetişkinlere, yaşlılara, başka hayvanlara, koyun sürülerine, keçilere saldırıyorlar. Trafik kazalarına sebep oluyor; en değerli varlıklarımız olan çocuklarımızı parçalamak suretiyle bizden kopartıyorlar. Milletimiz bizden bu sorunu çözmemizi istiyor" ifadeleriyle soruna dikkat çekmişti.