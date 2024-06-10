Başıboş köpekler kazaya neden oldu! 27 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Ketenceler mevkisinde M.D. idaresindeki servis otobüsü, H.Y. hakimiyetindeki damperli kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Kazada otobüs şoförü M.D. ve 26 yolcu yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık, AFAD, UMKE ve trafik ekipleri sevk edildi. Çarpmanın şiddetiyle araç içinde sıkışan şoför M.D., itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. M.D.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

BAŞIBOŞ KÖPEKLER KAZAYA NEDEN OLDU

Olay yerinden ulaşan bilgilere göre, servis midibüsü ile aynı istikamette seyir halinde olan başka bir araç, önüne çıkan köpek sürüsüne çarpmamak için ani fren yaptı. Bu sırada arkada seyir halinde olan servis midibüsü, fren yapan araca çarpmamak için manevra yaptı ve karşı şeride geçti. O sırada karşı şeritte seyir halinde olan tır, servis midibüsüne çarptı ve korkunç kaza meydana geldi. Jandarma ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.