Başıboş köpekler sokakta yürüyen çocuğun bacağını ısırdı

Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul Esenyurt Hürriyet Mahallesi üzerinde meydana geldi. Sokakta yürüyen bir çocuk, başıboş iki sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpekler çocuğu bacağından ısırdıktan sonra kaçtı. Korku içinde çığlık atan çocuğun yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Yaralanan çocuğa su veren esnaf hastaneye götürmek isterken çocuk istemediğini söyleyerek olay yerinden ayrıldı.

Çevre sakinleri başıboş köpeklerin insanlara saldırmasından dolayı korku ve panik yaşadıklarını köpeklerin sokakta başıboş gezmelerinin çocuklar için sakıncalı olduğunu mutlaka bir çözüm bulunmasını istediler.