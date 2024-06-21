Başıboş pitbull gençlere saldırdı

Gaziosmanpaşa'da sahibinin başıboş bıraktığı pitbull cinsi köpek terör estirdi. Ertuğrulgazi Caddesi'nde kaldırımda yürüyen 2 genç dün saat 16.00 sıralarında köpeğin saldırısına uğradı. Bu sırada olay yerinden geçen Ahmet Bozan isimli bir vatandaş, üzerine atladığı köpeği etkisiz hale getirdi. Yaralanan gençlerin yardımına koşan vatandaşlar, köpeğin sahibine de tepki gösterdi. Bu anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, köpeğin ısırdığı gençlerden birinin dizinden, diğerinin sırtından yaralandığı ve vatandaşların tepki gösterdiği anlar yer alıyor.Otomobiliyle caddede ilerlerken olayı gördüğünü anlatan Ahmet Bozan, "Pitbull çocukların arasına dalmıştı ve saldırıyordu. Ben de can havliyle köpeğin üstüne atladım, altıma aldım ve boğazını tuttum. 15 dakika boyunca sürdü bu olay. Sonra polisi aradık. Yaklaşık 10 dakika sonra köpeğin sahibi geldi. O kadar rahattı ki sanki kedi gezdiriyordu. Ben de tepki gösterdim çocuğa, 10 dakika önce bu köpek çocuklara saldırdığı zaman neredeydin diye" ifadelerini kullandı.