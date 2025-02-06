Başıboş sokak köpeği Ayşe nineye saldırdı

Mamak'ın Kayaş Mahallesi'nde, marketten çıkan Ayşe Yücer (73), sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı. Köpeğin iki kez kolundan ısırdığı yaşlı kadın, sevk edildiği hastanedeki tedavinin ardından taburcu edildi. Mahallede birçok sahipsiz köpeğin olduğunu söyleyen Yücer, "5 tane köpek vardı. Biri ısırdı. Isırdığı gibi de gitti. Çok korktum. Belediye köpekleri götürsün" diye konuştu.

MAHALLELİ ŞİKAYETÇİ

Ayşe ninenin komşusu Hidayet Akyüz, ambulans çağırıp, yardıma gittiklerini söyledi. Akyüz, "Herkesin çoluk çocuğu var. Korkuyoruz" ifadelerini kullandı. Mahalleli Yosmak Akyüz ise "Güvende hissetmiyoruz, çok köpek var. Çocuklar okula gidemiyor" diye konuştu. AA