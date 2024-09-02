Başıma darbeler aldım taksicilere sığındım

15 Temmuz hain darbe girişimi soruşturmalarında Ankara Cumhuriyet Başsavcı vekilliği yapan Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, geçtiğimiz akşam Fenerbahçe-Alanyaspor maçından çıktıktan sonra arkasındaki kornaya basan sürücüyü uyarmak isterken saldırıya uğradı. 7 suçtan kaydı bulunduğu öne sürülen sürücü Erol G. yere düşürdüğü savcıyı, defalarca yumruklayıp darp etti.Trafik magandalarının hedefi olan Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, SABAH'a konuştu. 2021'den bu yana nefes borusundaki rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğünü anlatan İşçimen, "Nefes borum kesildi, 2 kez kalbim durdu. İkinci hayatımı yaşıyorum. Bir yakınımın daveti üzerine maça gittim. Maçtan sonra 00.00 sıralarında aracımı almaya gittiğimde otopark görevlileri 'Z raporu' aldıklarını, beklememiz gerektiğini söylediler. Bariyerin açılmasını beklerken arkamdaki sürücü sürekli kornaya basıp küfür ediyordu. Sonra da arabama çarptı. Uyarmak için yanına gittim ve hasta olduğumu söyledim 'geber' dedi. Acımasızca vurdu. Taksicilere sığındım. Başıma çok sayıda darbe aldım. Anadolu Başsavcılığı yakalama kararı çıkarmış" dedi.İstanbul Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmada, plaka bilgilerinden 2 şüphelinin kimlik bilgileri tespit edildi. İşçimen'e hakaret eden T.T.İ.'nin yakalanmasının ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı. İşçimen'i darbettiği belirlenen firari şüpheli Erol G. de dün soruşturmanın yürütüldüğü Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına giderek teslim oldu. Bir emlak firmasında çalışan Erol G.'nin sicilinin ise kabarık olduğu ortaya çıktı. Zanlının 6 farklı kasten yaralama suçundan, bir de konut dokunulmazlığının ihlali suçundan toplam 7 farklı suç kaydının olduğu öğrenildi. Saldırgan Erol G. de tutuklandı.İşçimen'e yönelik saldırı hakkında açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e yapılan fiziksel saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bizleri ve yargı camiamızı derinden üzen saldırıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır" dedi.